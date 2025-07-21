الدولار دون 140 ألفاً في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 140350 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 140750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 139700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.