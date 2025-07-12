الدولار ثابت أمام الدينار في بغداد وأربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / اربيل

استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت ، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن، اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار، لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140850 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.