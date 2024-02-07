الدولار تحت الضغط بعد تراجعه عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام اقتصادية، يوم الأربعاء، بأن الدولار الأمريكي ما زال تحت الضغط بعد تراجعه عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً مقابل اليورو في الجلسة السابقة مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية وهو ما زاد من وتيرة الانخفاض.

وأشار محللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد ارتفاع استمر يومين بما يصل إلى 1.4% مقابل اليورو بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية على غير المتوقع والتصريحات الحذرة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، مما أبطل الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها يوم أمس الثلاثاء، بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض بعض الدعم للدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد تراجعه بمقدار 0.1% أمس الثلاثاء.

وكان الدولار قد لامس في وقت سابق أقوى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي عند 1.0722 دولار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو عند 104.14 نقاط بعد تراجعه 0.29% أمس الثلاثاء.

وبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عند 104.60 نقاط أمس الأول الاثنين.