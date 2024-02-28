الدولار الأمريكي يصعد مع التركيز على بيانات التضخم

شفق نيوز/ ارتفع سعر الدولار الأمريكي، يوم الأربعاء، مع تجاهل المتعاملين لبيانات سلع الصناعات التحويلية الأمريكية وترقبهم للمؤشر الذي يفضله مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لقياس التضخم لاستجلاء الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك خفض أسعار الفائدة.

كما حوم الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعدما جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، وسجل في أحدث تداول انخفاضا قدره 0.2% إلى 1.2660 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.14% إلى 103.98 نقطة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو 1% إلى أدنى مستوياته منذ 16 شباط/ فبراير إلى 0.61110 دولار، وانخفض اليورو 0.17% إلى 1.08270 دولار.

وتراجع الين 0.08% مقابل الدولار إلى 150.61، وكان قد صعد مقابل الدولار إلى 150.08 مساء.

وبالنسبة للعملات الرقمية، ارتفعت عملة بتكوين 0.71% في أحدث تداول إلى 57132.50 دولار. وواصلت العملة ارتفاعها بعدما قفزت إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين يوم الثلاثاء.