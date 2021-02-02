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الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-02T04:45:06+0000
الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع

شفق نيوز/ سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في ستة أسابيع أمام سلة من العملات، مع تراجع اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.

وارتفع مؤشر الدولار 0.43 بالمئة إلى 91.017 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى له منذ الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي.

وتراجعت العملة اليابانية لتحوم حول 105 ينات مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.2060 دولارا، وأمام الفرنك السويسري صعدت العملة الخضراء 0.68 بالمئة إلى 0.8967 للدولار، وهو أضعف مستوى للفرنك في شهرين.

وجاءت تحركات الدولار بدعم من أدلة تشير إلى أن تعافي الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا أفضل من دول أخرى.

وضعف اليورو بعد أن قالت ألمانيا إن مبيعات التجزئة هوت بنسبة 9.6 بالمئة في ديسمبر بعد تشديد الإغلاقات العام الماضي للسيطرة على وباء كورونا وهو ما كبح إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وجاءت مكاسب الدولار اليوم مع صعود أسعار النفط والفضة، وكلاهما مسعر بالعملة الأمريكية، اثنين بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.

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