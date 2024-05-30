الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات العالم

شفق نيوز/ وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، يوم الخميس، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع الدولار مقابل اليورو، حيث انخفضت العملة الأوروبية إلى 1.0796 دولار للمرة الأولى منذ 14 مايو/أيار. كما ضعف الجنيه الإسترليني أيضًا أمام الدولار، حيث انخفض إلى 1.2696 دولار وواصل تراجعه من 1.2801 دولار الذي وصل إليه يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 21 مارس/ آذار.

من ناحية أخرى، تمكن الين الياباني من التعافي قليلًا من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل الدولار، حيث تم تداوله عند 157.505 بعد أن وصل سابقًا إلى 157.715 مقابل الدولار خلال الليل

وتضاءلت توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مع استمرار التضخم، وهو ما يؤكده الارتفاع غير المتوقع في معنويات المستهلكين الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء. وينتظر المستثمرون الآن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم، مع تركيز اهتمام كبير على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.