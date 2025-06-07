الدولار الأمريكي يتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني توالياً

شفق نيوز/ يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل خسارة أسبوعية جديدة، وذلك في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ اقتصادي، في وقت تتعثر فيه طوكيو التجارية بين واشنطن وشركاتها دون تقدم ملحوظ، رغم اقتراب الموعد النهائي الأكثر أهمية.

وتترقب الأسواق باهتمام بالغ صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بعد أسبوع من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال والتي سلطت الضوء على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي.

وتداول العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة في التعاملات الآسيوية، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف.

وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1436 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ شهر ونصف، مدعومًا بنبرة متشددة من البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه الأخير.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3576 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 بالمئة.

ومن جهته، انخفض الين الياباني بنسبة 0.27 بالمئة إلى 143.93 مقابل الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.85، ولكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 0.6 بالمئة.