الدولار الأمريكي يتجاوز 150 يناً يابانياً في 6 جلسات على التوالي

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، مستقرا فوق 150 يناً يابانياً على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول أمام ركود في اليابان وشكوك في الأسواق حول إنهاء طوكيو قريبا سياسة التيسير النقدي.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 150.42 يناً بعدما تجاوز بالفعل مستوى 150 ينا الرئيسي لـ6 جلسات على التوالي، مما دعا استدعى إطلاق تحذيرات من مسؤولين يابانيين في مسعى للحفاظ على استقرار العملة.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0768 دولار فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة ليصل إلى 1.25795 دولار.

وارتفع الين خلال اليوم 0.1 بالمئة إلى 150.08 للدولار لكنه لا يزال منخفضا بنحو 6% لهذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.8 بالمئة ليصل إلى 104.37.