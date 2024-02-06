الدولار الأمريكي قرب ذروته في 3 أشهر والأسترالي يصعد بعد قرار المركزي

شفق نيوز/ استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، في ظل تضاؤل التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا العام.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاما عند 4.35 بالمئة، كما كان متوقعا خلال اجتماعه في فبراير، لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.6505 دولار أميركي بعد القرار بحلول الساعة 03.48 بتوقيت غرينتش، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.60665 دولار أميركي، وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، 104.38 نقطة بعدما لامس 104.60 نقطة الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وارتفع المؤشر ثلاثة بالمئة منذ بداية العام حتى الآن بعد انخفاضه اثنين بالمئة في 2023.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تحرك اليورو بقدر طفيف إلى 1.0747 دولار، وبلغ الجنيه الإسترليني 1.2546 دولار في أحدث تداول مرتفعا 0.08 بالمئة خلال اليوم ، وارتفع الين قليلا خلال الثلاثاء إلى 148.61 للدولار.

وانخفضت الليرة التركية بشكل طفيف حيث سجلت 30,45، وسجل التومان الإيراني 5.595 امام الدولار الامريكي.