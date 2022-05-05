الدولار الامريكي يتراجع مع رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة

شفق نيوز/ شهد الدولار الامريكي أكبر انخفاض له من أعلى مستوى في خمس سنوات، يوم الخميس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.9 بالمئة خلال الليل إلى 102.450.

وارتفع اليورو بما يقرب من 1٪ واشترى آخر مرة 1.0606 دولار، وشق الين طريقه عائداً إلى الجانب الأقوى عند 130 للدولار للمرة الأولى في أسبوع ، وتم تداوله في آخر مرة عند 129.26، وارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1٪ إلى 1.2605 دولار، و قفز الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.7٪ ، وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد في عامين ، ليجلس فوق 0.65 دولار عند 0.6537 دولار.

كانت زيادة الاحتياطي الفيدرالي هي الأكبر منذ عام 2000 حيث حاول صناع السياسة بشكل عاجل كبح جماح التضخم.

ودعمت خسائر الدولار العملات المشفرة أيضًا. حظيت Bitcoin بأفضل يوم لها منذ أكثر من خمسة أسابيع ، حيث ارتفعت بنسبة 5٪ لتصل إلى أقل بقليل من 40.000 دولار.