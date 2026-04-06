الدفعة الثالثة من النفط العراقي تعبر إلى سوريا بالصهاريج

شفق نيوز- دمشق

أعلن مدير إدارة الاتصال في الشركة السورية للبترول، صفوان الشيخ أحمد، مساء اليوم الاثنين، عن وصول الدفعة الثالثة من النفط العراقي عبر معبر التنف باتجاه مصفاة بانياس.

وأوضح الشيخ أحمد لوكالة شفق نيوز، أن القافلة تضم 180 صهريجاً من زيت الوقود (الفيول) قادمة من العراق وصلت إلى معبر التنف عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

ورجح أن تصل صهاريج النفط إلى بانياس مساء اليوم.

يأتي ذلك في إطار اتفاق بين بغداد ودمشق يتيح نقل النفط العراقي براً عبر الأراضي السورية، تمهيداً لتصديره بحراً إلى الأسواق الدولية، لا سيما في أوروبا.

وذكرت وزارة الطاقة السورية في وقت سابق أن استئناف عمليات نقل النفط عبر البلاد من شأنه أن يسهم في استعادة دور سوريا كممر إقليمي لنقل الطاقة بين دول الخليج وأوروبا، وهو الدور الذي اضطلعت به تاريخياً قبل سنوات من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة.