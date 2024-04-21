الدفاع المدني يدخل مرحلة الإنذار لحصاد الحنطة في واسط

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في واسط، اليوم الاحد، عن دخول قطاعات الدفاع المدني مرحلة الإنذار أثناء انطلاق عملية الحصاد لمحصول الحنطة في المحافظة.

وذكر مدير زراعة المحافظة، أركان مريوش لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظة شهدت زراعة 700 الف دونم، موزعة بين 400 الف ضمن الخطة الزراعية، و300 الف دونم خارج الخطة الزراعية المقررة، بعد تحسن واردات كميات المياه بسبب الأمطار الاخيرة التي سقطت على مدينة الكوت (مركز المحافظة) وضواحيها".

وتابع، ان "الكميات المتوقع حصادها خلال الموسم الحالي تبلغ 726 الف طن من محصول الحنطة"، لافتا إلى ان "المحافظة لها ثلاثة مواقع استلمت لغاية الآن 5 الاف طن وهي مواقع الصويرة والكريمية والمجمع المخزني".

واضاف، ان "هناك لجنة عليا تتابع عملية التسويق برئاسة محافظ واسط والدوائر المعنية وخاصة الزراعة والاجهزة الامنية والدفاع المدني"، مبينا ان "خطة أعدت من قبل الدفاع المدني للسيطرة على أي حريق قد يندلع أثناء عملية الحصاد، حيث أن كل الفرق الخاصة تم توزيعها على المناطق في المحافظة وهي بحالة انذار خلال عملية الحصاد".

ومع دخول موسم الحصاد، تتصاعد المخاوف من تكرار سيناريوهات السنوات الأخيرة، التي شهدت حرائق كثيرة اجتاحت مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في العراق، وتُلقى اللائمة عادة على أعقاب السجائر والطبخ داخل المناطق المزروعة والتوصيلات الكهربائية والمولدات وعبث الأطفال وغيرها، فضلا عن اتهامات بوجود أياد تخريبية مجهولة.