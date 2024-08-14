الدخيل يخص شفق نيوز بآخر تطورات مشروع مطار الموصل.. صور

شفق نيوز/ كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأربعاء، آخر تطورات العمل بمشروع مطار الموصل، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة تواصل الليل بالنهار وبواقع وجبتين من أجل إنجاز المشروع في التوقيتات المحددة.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نينوى عملت على حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المشروع بدعم من رئيس الوزراء".

وأضاف، أن "العمل يجري في بوابات المطار والسياج الخارجي وبرج المراقبة الذي أنجز منه 7 طوابق من أصل 9 طوابق".

وأشار المحافظ إلى أن "مشروع المطار ينقسم إلى ثلاثة أقسام"، لافتا إلى أن "المحافظة تعاقدت بالكامل مع شركات رصينة لتجهيز المطار بالأجهزة الملاحية ومن أفضل المناشئ العالمية".

وفي آب/ أغسطس من العام 2022 وضع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع مطار الموصل الذي تعاقدت إدارة نينوى لتنفيذه مع شركة تركية متخصصة في أعمال المطارات.

ومن المفترض أن يكتمل العمل في المطار نهاية العام الحالي 2024، غير أن تقارير تشير إلى نسبة الإنجاز في المطار لغاية الآن لا تتجاوز الخمسين بالمئة.