الخوف يسيطر على سوق الكريبتو.. انهيار بأسعار العملات الرقمية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأربعاء حيث شهد معظمها هبوطا أقل من 1% مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) والتي من المتوقع أن تزيد أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة صباح اليوم الأربعاء بنسبة 0.58% لتصل إلى 1.72 تريليون دولار، بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بلغ 73.35 مليار دولار.

وهاجم الملياردير الأمريكي وارن بافيت، رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، عملة بيتكوين قائلًا "إنه ليس أصلًا منتجًا ولا ينتج أي شيء ملموس. على الرغم من التحول في التصور العام حول العملة الرقمية، ما زال بافيت لا يشتريها".

وأضاف "سواء ارتفع أو انخفض في العام المقبل، أو خمس أو 10 سنوات، لا أعرف. قال بافيت إن الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه تمامًا هو أنه لا ينتج أي شيء. "إنها تتمتع بالسحر وقد ربط الناس السحر بالعديد من الأشياء."

وأكمل "حتى المتحمسين لعملة بيتكوين يميلون إلى اعتبار العملة الرقمية أصلًا سلبيًا يشتريه المستثمرون ويحتفظون به ويأملون في رؤية زيادة في السعر على مدى فترة طويلة. علق بافيت نفسه قائلاً "لا أحد" يفتقر إلى عملة بيتكوين، فالجميع يمتلكون عملة طويلة الأجل".