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الخميس المقبل.. انطلاق خط بغداد – شرم الشيخ

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-28T12:17:45+0000
الخميس المقبل.. انطلاق خط بغداد – شرم الشيخ

شفق نيوز/ كشفت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن قرب انطلاق خط بغداد – شرم الشيخ.

وقال المتحدث باسم الخطوط حسين جليل، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خطة تهدف الى افتتاح خطوط جديدة وخطوط كانت متوقفة بين العراق والكثير من الدول".

وأضاف جليل ان "اولى تلك الخطوط هي خط بغداد – شرم الشيخ، فهذا الخط سيرى النور يوم الخميس القادم".

وكان وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، اعلن الخميس (9 / 12 / 2021)، التعاقد مع شركة إيطالية لتنفيذ خط بصرة - بغداد – برلين قريباً، فيما أكد امتلاك الوزارة 800 حافلة ومضيها لشراء 100 أخرى.

ووقع وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي ونظيره الايراني رستم قاسمي اول امس الاحد مذكرة تفاهم، للشروع في إنشاء سكة الحديد بين مدينتي البصرة في العراق والشلامجة، لافتا الى ان أهمية هذا الاتفاق تكمن في اجراء سلسلة من المباحثات بين الجانبين على مدى عشرين عاما لتنفيذ هذا المشروع.

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