الخميس.. اجتماع مفصلي لـ"المجلس السني" لحسم توزيع المناصب

شفق نيوز- بغداد

يعتزم المجلس السياسي الوطني، الجامع للقوى السنية الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، عقد اجتماعه الأول بعد إعلان تشكيله، بهدف الاتفاق على توزيع المناصب ما بين كتل وأحزاب المجلس.

وقال مصدر مسؤول في المجلس، لوكالة شفق نيوز، إن "قادة المجلس السياسي الوطني سيعقدون اجتماعهم الأول يوم الخميس المقبل، بهدف الاتفاق على الاستحقاقات الانتخابية لكل جهة برلمانية بحسب عدد المقاعد النيابية لتوزيع المناصب داخل الحكومة المقبلة ومنها منصب رئاسة مجلس النواب".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر أسمه، أن "قادة المجلس سيناقشون أيضا خلال اجتماعهم نتائج الحوارات التي عقدت خلال الأيام الماضية ما عدد من القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي وكذلك تشكيل وفد من المجلس لزيارة عاصمة إقليم كوردستان أربيل لإكمال حوارات ومفاوضات عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة".

يذكر أن المتحدث باسم تحالف السيادة محمد عباس قد قال لوكالة شفق نيوز، يوم السبت الماضي، عن وجود بعض الأسماء السرية المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي تناقش خلف الكواليس.

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبادرة ودعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بهدف توحيد الرؤى والمواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى وتعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية، وفق بيان صدر في وقتها.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77 مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.