الخليجي بـ 864 ألفاً.. أسعار الذهب تتراجع في بغداد وأربيل مع صعود الدولار

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الثلاثاء، تراجعاً بالأسواق المحلية في بغداد وأربيل تزامناً مع صعود أسعار صرف الدولار الأميركي مع انطلاق التداولات الصباحية في البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 864 ألف دينار، وسعر الشراء 860 ألفاً، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 876 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 834 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 830 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 865 ألفاً و 875 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 835 ألفاً و 845 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 915 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 874 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 749 ألف دينار.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع صعود أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في بورصات بغداد وأربيل، حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 153,700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 153,600 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.