الخطوط العراقية توقف رحلاتها إلى مطار دبي بعد غرقه

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، يوم الأربعاء، توقف جميع الرحلات الجوية إلى مطار دبي بعد غرقه بفعل الأمطار.

وجاء في بيان للإدارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود أن تعلم المسافرين بأنها ستوقف جميع رحلات الناقل الوطني المجدولة الى مطار دبي وبالعكس اليوم الأربعاء الموافق 17 نيسان بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة دبي وسيتم إعلامكم بعودة إستئناف الرحلات عن طريق صفحاتنا الرسمية".

وأظهرت مقاطع فيديو -متداولة على منصات التواصل الاجتماعي- طائرة ركاب تهبط في مطار دبي وسط سيول تغمر المدرج جراء المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة.

وأعلن مطار دبي الدولي في بيان، امس الثلاثاء، تعليق عملياته لمدة 25 دقيقة بسبب "عاصفة قوية".