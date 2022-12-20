الخطوط العراقية تتفق مع شركة أمريكية لصيانة محركات طائراتها

شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، يوم الثلاثاء، اتفاقها مع شركة General Electric الأمريكية على صيانة محركات طائرات الناقل الوطني.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إستناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بالتوجه الى الشركات الأم العالمية والرصينة في التعاقدات، فقد أجرى مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين يرافقه فريق فني متخصص من ملاكات الشركة زيارة الى دولة الإمارات العربية للتباحث مع شركة General Electric Aerospace حول سبل التعاون المشترك لصيانة محركات طائرات الناقل الوطني.

ونقل البيان، عن مدير عام شركة الخطوط، أن إدارة الشركة جادة في خطواتها لإعادة الطائرات المتوقفة الى الخدمة مرة أخرى ، مؤكداً على أن نتائج اللقاء خرجت بنتائج مهمة ومنها وضع خطة متكاملة لصيانة جميع المحركات و بوقت قياسي.

وأضاف، تم الإتفاق أيضاً مع شركة (GE) على كافة الأمور الفنية المطلوبة للمباشرة بأعمال الصيانة وكذلك الأمور المالية وطرق تسديد الدفوعات و تقليل الأسعار على أن لا يؤثر ذلك على جودة العمل.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أفادت إدارة مطار بغداد الدولي، بوقوع حادث عند عملية إقلاع إحدى الطائرات من مدرج مطار بغداد، حين انفجرت احدى الاطارات، تسبب بتوقف الطائرة عند نهاية المدرج، الامر الذي اجبر الطائرات القادمة الى المطار لغرض الهبوط بالانتظار في الجو.