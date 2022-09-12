الخطوط الجوية العراقية: أسعار عروض رحلات بيروت مخالفة للواقع

شفق نيوز/ ذكرت شرطة الخطوط الجوية العراقية، يوم الاثنين، ان تسعيرة تذكرة السفر إلى لبنان للذهاب والإياب تكلف ما يُقارب 160 دولاراً امريكياً.

وكانت الشركة قد نشرت، أمس الأحد، عروض لرحلات من مطار بغداد الدولي الى لبنان بسعر التذكرة (50) دولارا فقط، للذهاب والإياب كذلك بـ(50) دولاراً.

وقالت مصادر في الشركة لوكالة شفق نيوز، اليوم ان "سعر التذكرة عند الحجز للذهاب ضمن العرض هي (72) دولاراً وتبدأ من يوم (11 الى 15) من الشهر الحالي عكس ما ذكر في الإعلان من يوم (10 الى 16) من الشهر الحالي".

وبينت أن "سعر تذكرة العودة من بيروت الى بغداد بلغ سعرها (85) دولاراً وليس (50) كما مذكور في العرض، وهذا العرض مفتوح فقط ليوم (21 و25) من الشهر الحالي وفي العرض من يوم (17 الى 23) من الشهر الجاري".

وأضافت ان "الإعلان فيه أخطاء في سعر التذاكر وكذلك المواعيد وهذا بسبب خطاً من قبل الجهات المسؤولة في الإعلام والعلاقات فهي من كتبت هذا الأسعار دون ذكر الضرائب وغيرها من التفاصيل"، مبينة أن "هذا سبب مشاكل لنا في الحجوزات فاغلب الذين يرغبون في الحجز يتصلون للحجز ضمن العرض المعلن في الصفحة الرسمية والذي مازال منشور حتى هذه اللحظة".

وقرر مجلس الوزراء اللبناني يوم السبت الماضي، اعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة دخول.

وذكر بيان حكومي لبناني؛ أنه "بهدف تفعيل التعاون مع جمهورية العراق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيه".

واضاف ان مجلس الوزراء اللبناني؛ "أصدر قرارًا يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر للرعايا القادمين للسياحة. كما تم شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار أميركي نقدًا أو شيكًا مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون وموافقته".