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الخطوط الجوية العراقية توسع نشاطها لشمال القوقاز

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-14T05:54:49+0000
الخطوط الجوية العراقية توسع نشاطها لشمال القوقاز

شفق نيوز/ وقعت الخطوط الجوية العراقية، اتفاقية توسيع نشاطها في مجال النقل بشمال القوقاز، على هامش المنتدى الدولي "شمال القوقاز في عالم متغير".

وقالت الشركة أثناء توقيعها الاتفاقية إن "الخطوط الجوية العراقية تحتل موقعا مهما في سوق النقل الجوي للمسافرين في الشرق الأوسط. وتخطط لزيادة رحلاتها الجوية بين شمال القوقاز ومنطقة الشرق الأوسط، وتوفير رحلات منتظمة ومستأجرة إلى الوجهات السياحية".

وبحسب الاتفاقية من المنتظر أن يتم إطلاق أولى الرحلات للخطوط الجوية العراقية في غضون سنة، وذلك بعد دراسة المسارات الجوية، والجانب الربحي بالإضافة إلى مدى إقبال المسافرين.

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