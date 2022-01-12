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الخطوط الجوية العراقية تدشن مرحلة جديدة بأسطولها يضعها ثانياً على الشرق الاوسط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-12T08:24:11+0000
الخطوط الجوية العراقية تدشن مرحلة جديدة بأسطولها يضعها ثانياً على الشرق الاوسط

شفق نيوز/ كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الأربعاء، عن قرب تحديث أسطولها بطائرات جديدة.

وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل، لوكالة شفق نيوز، "تسلمنا طائرة ايرباص من أصل خمس، تعاقدنا عليها وستُستلم بالتعاقب واحدة تلو الأخرى"، مبيناً أن الطائرة حديثة الطراز، وباستلامها فإن الشركة تعد الثانية بالشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من الطائرات".

وبين جليل ان "هذه الطائرة الحديثة تسع لـ 132 مسافرا، 12 بالدرجة الأولى و120 بالدرجة السياحية، وهي من الطائرات الاقتصادية والتي يمكن أن تؤدي رحلات قصيرة ومتوسطة، كما انه لدى شركة الخطوط الجوية العراقية عقد آخر مع شركة بوينغ للطيران منذ عام 2008 على شراء 30 طائرة، تسلمت الخطوط الجوية العراقية 16 طائرة وبانتظار الـ 14 طائرة التي من المؤمل استلام عدد منها خلال السنة الحالية".

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