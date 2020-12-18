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الخطوط الجوية العراقية تحقق أرباحاً تجاوزت 18 مليون دولار هذا الشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-18T12:50:42+0000
الخطوط الجوية العراقية تحقق أرباحاً تجاوزت 18 مليون دولار هذا الشهر

شفق نيوز/ اعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، يوم الجمعة، عن تحقيق الخطوط الجوية العراقية ارباحاً تجاوزت 18 مليون دولار خلال شهر كانون الاول الحالي.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء الرسمية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن التقرير الشهري للخطوط الجوية العراقية يظهر تطوراً حقيقياً في عمل الشركة، حيث حققت 18 مليون دولار خلال الشهر الحالي"، مشيراً إلى أن "جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عمل الشركة في المدة السابقة".

وأضاف أن "الخطوط الجوية العراقية بدأت تحقق تطوراً ولكن ليس بمستوى الطموح"، مبيناً أنه حالياً منشغل ببعض المهام وبعد إنجازها سيتجه للخطوط الجوية والتعاون مع مديرها لتطوير عمل الشركة.

وأشار الشبلي إلى أن "يوم أمس شهد انطلاق أول رحلة جوية عراقية من بغداد إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، بعد انقطاع طويل وهو استمرار للطيران العراقي إلى أوروبا".

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