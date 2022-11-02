الخطوط التركية تخصص رحلة أسبوعية من مطار كركوك الى اسطنبول 

شفق نيوز/ أعلن مدير الخطوط الجوية التركية في العراق خير الدين قارقي اليوم الاربعاء، عن إنطلاق خط جديد من مطار مدينة كركوك الدولي إلى مطار مدينة اسطنبول التركية.

وأضاف خير الدين، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن الخط ستكون بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، موضحا أنها تبدأ بشكل رسمي اعتباراً من يوم غد الخميس.

وبين خير الدين، أن انطلاق الخط يأتي بعد التنسيق بين الخطوط الجوية التركية والجهات المختصة في حكومة تركيا، ومابين الجهات المختصة من الحكومة العراقية وسلطة الطيران المدني العراقي وإدارة مطار كركوك الدولي.

وأشار إلى استحصال جميع الموافقات الرسمية والادارية واللوجستية، مؤكدا أنه سيتم لاحقاً زيادة عدد الرحلات الجوية من مطار كركوك الى مطار اسطنبول الدولي بواقع أربع رحلات أسبوعياً وتبدأ بتاريخ الأول من كانون الأول المقبل بعد دراسة عملية وأوقات مجدولة.

وبين أن نجاح وزيادة أعداد الرحلات المتجهة من مطار كركوك الدولي الى مطار اسطنبول الدولي خطوة عملية تعزز وتسهل نقل المسافرين وتنشط عمل شركات الطيران بين البلدين.

ودشنت وزارة النقل العراقية في 16 تشرين الأول الماضي، مطار كركوك الدولي، حيث هبطت على أرض المطار طائرة رئاسية تأذن بافتتاح المطار بحضور رسمي وأمني رفيع.