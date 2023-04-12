الخزانة الأمريكية تعلن استعدادها لمساعدة المركزي العراقي في استقرار سعر الصرف

شفق نيوز/ أبدت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، "مرونة واستعداداً كبيرين" لمساعدة البنك المركزي العراقي في تحقيق استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاّق، اليوم، بمساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وفق بيان صدر عن المكتب الاعلامي للبنك المركزي ورد الى وكالة شفق نيوز.

وقال البيان، إن الطرفين ناقشا تسهيل إجراءات البنك المركزي العراقي في عملية التحويلات المالية، مبيناً أن الخزانة الأمريكية أبدت مرونة واستعداداً كبيرين لمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف.

ونقل البيان عن المحافظ تأكيده أنّه اتفق مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية على تكثيف التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتنفيذ خطوات تسهيلية جرى الاتفاق عليها أثناء اللقاء، خلال مدّة قصيرة.

وبدأت في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الأربعاء، اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بحضور العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي.