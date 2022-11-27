الخزانة الأمريكية تشيد بإجراءات المركزي العراقي في مكافحة غسل الأموال

شفق نيوز/ أكد محافظ البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، التزامه بجميع القوانين والتعليمات الدولية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أشادت وزارة الخزانة الأمريكية بتلك الإجراءات .

وقال البنك المركزي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل، اليوم الأحد، جيسي بيكر، مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية والوفد المرافق له.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين المؤسستين ومناقشة تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنك المركزي بها، بالإضافة إلى تطبيق العناية الواجبة من المؤسسات الحكومية الأخرى في هذا الملف، مشيرا إلى جهود تعزيز الشمول المالي ومواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية.

وأكد رئيس البنك المركزي العراقي، أن البنك ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي "فاتف"، بالإضافة إلى إخراجه من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر.

من جهة أخرى، أشاد وفد الخزانة الامريكية، بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف، حسب ما جاء في البيان.