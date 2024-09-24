الخزانة الأمريكية: الإقتصاد غير النفطي بالعراق نما بنسبة 6%

شفق نيوز/ أكد نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو، دعم الخزانة للبنك المركزي العراقي، وبرنامج رئيس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الإصلاحية لتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

والتقى أديمو مع السوداني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة إصلاح القطاع المصرفي العراقي والعلاقات المالية مع الولايات المتحدة ومكافحة التمويل غير المشروع، وفقا لبيان صادر عن الخزانة الامريكية.

وذكر البيان أن نائب وزير الخزانة أشاد بنمو الاقتصاد غير النفطي في العراق 6%.

وأضاف البيان أن أديمو استفسر من السوداني عن الخطوات التي يتخذها لتنويع الاقتصاد العراقي بعيداً عن الهيدروكربونات.

وأشار نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو إلى التقدم "الكبير" الذي أحرزه العراق في إصلاح القطاع المصرفي، والذي وسع من نطاق الاتصال المالي الدولي للعراق، وزاد الشمول المالي.

في غضون ذلك قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، إن اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، واستعراض جهود الحكومة وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء، قوله إن: الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95%‎ من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5%‎ ستُنجز نهاية العام الجاري.

وأضاف "وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة، وفق نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات البنوك العراقية، بما يتناسب مع المعايير العالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق".