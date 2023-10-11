الخزانة الأمريكية تدعو لإصلاحات مالية في المؤسسات الدولية

شفق نيوز / دعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الأربعاء، إلى إقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية مع دفعها بشكل صريح أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها يلين، في جامعة "محمد السادس متعددة التخصصات التقنية" في أبن جرير في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش.

وقالت الوزيرة الأمريكية: "لقد دعوت في الاجتماعات السنوية في 2022 إلى تطور في مصارف التنمية متعددة الأطراف. بعد سنة على ذلك أحرزنا تقدما كبيرا والاصلاحات باتت على رأس أجندة مجموعة العشرين".

ومن هذه الإجراءات، ذكرت يلين تطور مهمات البنك الدولي الذي ستكون رسالته "إنهاء الفقر في عالم قابل للعيش" مستشهدة بكلام لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال مؤتمر عقد في واشنطن نهاية سبتمبر.

وشددت جانيت يلين على ضرورة "مكافحة الاحترار المناخي والتحديات العالمية الأخرى، كأساس للتنمية"، داعية كذلك إلى تعزيز القدرة العملانية للبنك الدولي التي اعتبر بانغا أنها "تعاني خللا" رغم "الفرق الرائعة" فيه، وإلى تعزيز القدرات المالية.

ومن شأن التدابير المختلفة على مستوى البنك الدولي والبنوك الإقليمية أن تسمح للجميع بالحصول على "ما لا يقل عن 200 مليار دولار إضافية" في السنوات العشر المقبلة.