الخزانة الأمريكية تجمد أصولاً روسية بقيمة 330 مليار دولار

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، تجميد أصول روسية بقيمة 330 مليار دولار، منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وفي السياق، ألمحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا إلى احتمال استمرار المنظم المالي (المركزي الروسي) في خفض سعر الفائدة الرئيسي، لكن بالطبع الوضع هنا متقلب للغاية.

هذا وصرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية مستعدتان لخسارة جزء من أموال الميزانية للعام 2022 لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وخلال تعاملات اليوم تم تداول الدولار دون مستوى 51 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو/ أيار 2015.