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الخزانة الامريكية توجه ضربة للعملات الرقمية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-06T08:03:53+0000
الخزانة الامريكية توجه ضربة للعملات الرقمية

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصة لتبادل العملات المشفرة تعمل في مدينتي موسكو وسان بطرسبرج في روسيا، وفرضت عقوبات على سوق روسي على الشبكة المظلمة "دارك نت".

ويعد هذا القرار ضربة عنيفة للعملات الرقمية التي تشهد ازدهارا كبيرًا في الأسابيع الماضية وخاصة بعد تفاقم العقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام المالي الروسي.

وقررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على سوق هيدرا Hydra ومنصة تبادل العملات المشفرة جارانتيكس Garantex في الاتحاد الروسي.

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات المفروضة على سوق هيدرا Hydra ومنصة تبادل العملات المشفرة جارانتيكس Garantex يبعث برسالة إلى المجرمين بأنه لا يمكنهم التخفي داخل الشبكة المظلمة.

وقالت أن العقوبات الجديدة تحظر على المواطنين الأمريكيين تقديم أو تلقي أي مساعدات أو توفير أموال أو سلع أو خدمات لكل من هيدرا أو جارانتيكس.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها على الإنترنت، أنها ستسعى خلال الأيام المقبلة إلى تجميد أي أصول لديهما.

يذكر أن سوق هيدرا ما يقرب من 86% وفر من عملات البيتكوين غير المشروعة التي تلقتها بورصات العملات المشفرة الروسية مباشرةً في عام 2019 وفقا للعديد من الدراسات.

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