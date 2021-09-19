سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"الخدمة المدنية".. قانون لتنظيم وتوحيد رواتب الموظفين يطرق أبواب البرلمان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-19T14:03:55+0000
"الخدمة المدنية".. قانون لتنظيم وتوحيد رواتب الموظفين يطرق أبواب البرلمان

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الأحد، مخاطبتها هيئة رئاسة المجلس لإدراج قانون "الخدمة المدنية" على جدول أعمال المجلس، فيما لفتت إلى أن القانون سينظم العلاوات والترفيعات ويوحد رواتب الموظفين في وزارات الدولة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة اعتيادية يوم غد الاثنين، فيما لم يتضمن جدول أعماله مشروع هذا القانون.

وقال عضو اللجنة، ماجد الوائلي، لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجنة المالية النيابية أكملت إجراءات قانون الخدمة المدنية منذ سنة وقدمته إلى رئاسة مجلس النواب، وأصبح الآن جاهزاً للتصويت".

وأضاف الوائلي، أن "اللجنة خاطبت رئاسة المجلس أكثر من مرة لإدراج القانون على جدول الأعمال"، مبينا أن "القانون يحتوي على 100 مادة، وسينظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، بالإضافة إلى أنه سيوحد سلم رواتب الموظفين في وزارات الدولة".

وأشار إلى وجود آراء ودعوات لـ"توحيد سلم الرواتب، مع مراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى".

related

البرلمان يصوت على إلغاء ضريبة الدخل واستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

Date: 2021-03-31 15:48:02
البرلمان يصوت على إلغاء ضريبة الدخل واستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

الكاظمي يعلن "تفاهمات مشتركة" ويأمل تعاون البرلمان للبدء بصرف الرواتب

Date: 2020-11-09 17:45:38
الكاظمي يعلن "تفاهمات مشتركة" ويأمل تعاون البرلمان للبدء بصرف الرواتب

المالية البرلمانية تعلن اتفاقاً مع الكاظمي لتمرير "الاقتراض" بمبلغ "مناسب"

Date: 2020-11-09 18:12:45
المالية البرلمانية تعلن اتفاقاً مع الكاظمي لتمرير "الاقتراض" بمبلغ "مناسب"

البرلمان العراقي يؤكد المخاوف بشأن رواتب الموظفين

Date: 2020-10-22 10:25:59
البرلمان العراقي يؤكد المخاوف بشأن رواتب الموظفين

العراق يدفع 5 مليار دولار فوائد للقروض الخارجية

Date: 2020-08-19 18:19:13
العراق يدفع 5 مليار دولار فوائد للقروض الخارجية

سلّم جديد لرواتب الموظفين في العراق مع تخفيض للدرجات العليا والمناصب الخاصة

Date: 2020-11-03 09:18:44
سلّم جديد لرواتب الموظفين في العراق مع تخفيض للدرجات العليا والمناصب الخاصة

اطلاق رواتب مديريات التربية ببغداد وعدد من المحافظات

Date: 2021-01-29 06:27:18
اطلاق رواتب مديريات التربية ببغداد وعدد من المحافظات

"المالية": اسعار النفط الحالية تكفي لسد رواتب الموظفين

Date: 2020-06-11 14:50:42
"المالية": اسعار النفط الحالية تكفي لسد رواتب الموظفين