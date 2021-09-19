"الخدمة المدنية".. قانون لتنظيم وتوحيد رواتب الموظفين يطرق أبواب البرلمان

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الأحد، مخاطبتها هيئة رئاسة المجلس لإدراج قانون "الخدمة المدنية" على جدول أعمال المجلس، فيما لفتت إلى أن القانون سينظم العلاوات والترفيعات ويوحد رواتب الموظفين في وزارات الدولة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة اعتيادية يوم غد الاثنين، فيما لم يتضمن جدول أعماله مشروع هذا القانون.

وقال عضو اللجنة، ماجد الوائلي، لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجنة المالية النيابية أكملت إجراءات قانون الخدمة المدنية منذ سنة وقدمته إلى رئاسة مجلس النواب، وأصبح الآن جاهزاً للتصويت".

وأضاف الوائلي، أن "اللجنة خاطبت رئاسة المجلس أكثر من مرة لإدراج القانون على جدول الأعمال"، مبينا أن "القانون يحتوي على 100 مادة، وسينظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، بالإضافة إلى أنه سيوحد سلم رواتب الموظفين في وزارات الدولة".

وأشار إلى وجود آراء ودعوات لـ"توحيد سلم الرواتب، مع مراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى".