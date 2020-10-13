الخدمات النيابية: تصاميم ايطالية أطاحت بميناء المبارك الكويتي

شفق نيوز/ أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، أن التصاميم الايطالية لميناء الفاو جعلت ميناء المبارك الكويتي "لا جدوى له"، مبيناً أن الاعماق والمساحة والموقع المباشر على البحر للميناء العراقي كان له الاثر الكبير في نجاح المشروع.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة الايطالية التي وضعت التصميم الاساسي لميناء الفاو قد غيرت كل الموازين وجعلت ميناء مبارك لا جدوى له وهو السبب الرئيسي الذي دفع الكويت لإيقاف العمل به بعدما اصبحت السفن الكويتية هي التي تمر على ميناء الفاو وليس العكس".

وأضاف البخاتي أن "الاعماق والمساحة وموقع ميناء الفاو المباشر على البحر وبمساحة تقدر لمدخل السفن بـ 400 متر وبأعماق تصل الى 19 و20 متر بعد اكتمال كاسر الامواج من خلال تعاقدنا مع شركة دايو الكورية على جميع تفاصيل العمل الاثر الكبير في نجاح المشروع".

وأشار إلى أن "الكويت اصبح لديها عدم رضا ويساورها مخاوف وقلق بأن ميناء الفاو العراقي اصبح موقعه افضل ويشرف مباشرة على المياه العميقة ولا يحتاج الى خور العبد الله"، لافتا إلى أن "ميناء مبارك اصبح ليس ذات جدوى اقتصادية في حال الانتهاء منه".

وأكد البخاتي أن "العراق مشى بخطوات جريئة ووصلنا الى مرحلة الاحالة للشوارع ومنها احالة شارع بطول 62 كيلو وبعرض 30 متر بمواصفات عالمية يربط البصرة بالسريع بالفاو وشارع ثاني 20 كيلو متر يربط مدينة الفاو بالمدينة الرياضية وشارع بـ 4 كيلو متر ونفق بـ 2 كيلو متر وخمس ارصفة".

ولفت البخاتي إلى أن "العراق لا يحتاج الان الى ميناء جبل علي ولا الى ميناء الكويتي لانه اكبر السفن ترسو مباشرة بدون تجزئة اوزان حمولتها وهو بحد ذاته انتصار كبير للمشروع".

وأعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية يوسف العبدالله الصباح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده علقت مشروع ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان الذي تبلغ تكلفته 6.5 مليارات دولار، لحين إجراء مزيد من دراسات الجدوى، مشيرا الى أن أرض المشروع يمكن إتاحتها لمشاريع أخرى، مثل توليد الطاقة وتحلية المياه.

وشهدت العلاقة بين العراق والكويت مؤخراً بعض التشنج، حول ميناء "مبارك الكبير" بخاصة بعد أن طلبت بغداد من جارها الجنوبي التوقف مؤقتًا عن تنفيذ بناء الميناء، لحين التأكد من خلو المشروع العملاق من أية أضرار ملاحية أو بيئية أو اقتصادية.

وترى بغداد ان إنشاء المشروع قد يؤدي إلى تضييق المسطح المائي في خور عبد الله، الذي يعد مياهًا مشتركة بين الكويت والعراق؛ مما سيؤدي بدوره إلى تقليل أهمية الموانئ العراقية لاسيما ميناءي أم قصر والزبير، كما سيقلص من مساحة السواحل العراقية.

كما يتمحور الإعتراض العراقي، بأن ميناء مبارك الكبير قد يقوض مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يراهن العراق على أن يكون واحدًا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج.