الخبير الاقتصادي كيوساكي: أسواق المال العالمية ستشهد "الانهيار الأكبر" في التاريخ

شفق نيوز/ جدد الخبير الاقتصادي روبرت كيوساكي، تحذيره حيال الأسواق المالية العالمية، متوقعاً أن تشهد انهياراً كبيراً قد يكون الأكبر في التاريخ على الإطلاق، لكنه قال إن "هذا الانهيار قد يكون فرصة للمستعدين بأن يُصبحوا أثرياء بفضله".

وقال كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، والذي أصبح أحد أشهر محللي الاقتصاد في العالم، إنه يشعر بالقلق إزاء السياسات الاقتصادية التي ينتهجها المسؤولون الأميركيون حالياً.

وحذر في منشور جديد عبر حسابه على شبكة "إكس" من "هبوط مفاجئ قد يكون أكبر انهيار للسوق في التاريخ"، مشيراً إلى أن المسؤولين الأميركيين ينتهجون سياسات اقتصادية مقلقة، وأضاف أنه يعتقد بأنهم ليسوا على مستوى المهمة للتعامل مع الأزمة الوشيكة.

لكن كيوساكي أكد أنه من الممكن أن يكون الانهيار المقبل في الأسواق فرصة للثراء، وقال "إن الانهيار والكساد المحتمل سيجعلانني وأولئك الذين يستعدون أغنياء للغاية".

وأضاف: "معظم الناس كسالى للغاية بحيث لا يستعدون ويأملون أن ينقذهم المهرجون الثلاثة الذين يديرون أميركا".

وقال كيوساكي إن المهرجين الثلاثة الذين يقصدهم هم: نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ورئيس البنك المركزي جيروم باول.

وأشار كيوساكي الى أنه سقط ثلاث مرات في مروحيته الحربية في فيتنام، وكان نجاحه في كل مرة يعتمد على استعداده والطاقم، وتابع: "كان الاستعداد المناسب هو السبب الوحيد الذي جعلني وطاقمي نعود إلى الوطن أحياءً، دون إصابات"، وذلك في إشارة الى أن الاستعداد للهبوط الاقتصادي القادم وانهيار الأسواق هو الوسيلة الوحيدة للنجاة.

وانتهى الخبير الاقتصادي الى القول: "اعتنوا بأنفسكم. أوقات مثيرة تنتظرنا.. يمكن أن يكون الاصطدام أمراً جيداً إذا كنت مستعداً"، وذلك في اشارة الى أن الهبوط القادم سيخلق فرصاً جديدة أمام الكثير من المستثمرين.