الخام الأميركي يقفز إلى 114 دولاراً للبرميل

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، ليل الأحد/ الاثنين، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، في وقت يترقب العالم المهلة التي أعطاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعقد اتفاق مع إيران.

وقفز الخام الأميركي بنسبة 2.35% ليصل إلى 114.16 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام برنت بنسبة 1.72% ليصل إلى 110.91 دولاراً للبرميل، بحسب شبكة "سي أن بي سي عربية" الاقتصادية.

وحذر ترمب أمس الأحد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مليء بالعبارات النارية من أن إيران ستكون "تعيش في جحيم" إذا لم تفتح المضيق، مهدداً بقصف محطات الطاقة والجسور في البلاد.

ويوم الخميس الماضي، آخر يوم تداول، قفزت أسعار النفط، بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ستواصل ضرباتها على إيران بما في ذلك أهداف الطاقة والنفط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون أن ‌يلتزم بجدول زمني محدد لإنهاء ⁠الحرب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7.87 دولار عند التسوية بما يعادل 7.78% مسجلة 109.03 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 11.42 دولار عند التسوية بما يعادل 11.41 % مسجلة 111.54 دولار للبرميل.

وجاءت هذه الارتفاعات بعد أن انخفض المؤشران القياسيان ⁠بأكثر من دولار في وقت سابق من يوم الخميس الماضي قبيل خطاب ترمب، وكانا قد تراجعا ⁠عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال ترمب في خطاب للأمة بثه التلفزيون إن الجيش الأميركي يقترب من إكمال أهدافه في حرب إيران وإن الصراع سينتهي قريباً، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك.

إلى ذلك، اتفق تحالف أوبك+ على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 206 آلاف برميل يومياً خلال آيار/ مايو المقبل، بعد اجتماعه الأحد.

وأكدت دول العراق والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان على تعديل إنتاجها وتأكيد التزامها باستقرار السوق.

وأدت الحرب إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، أهم ممر نفطي في العالم، منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي، ما تسبب في تراجع صادرات دول رئيسية في أوبك+ مثل العراق والسعودية والإمارات والكويت، وهي الدول الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج بشكل ملموس قبل اندلاع النزاع.

وجاء في بيان أوبك+: "في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تطبيق تعديل إنتاجي قدره 206 آلاف برميل يومياً، وذلك من أصل 1.65 مليون برميل يومياً من التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023".

وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في مايو 2026. ويمكن إعادة 1.65 مليون برميل يومياً جزئياً أو كلياً، وفقاً لظروف السوق المتغيرة، وبشكل تدريجي.

وارتفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مقتربة من 120 دولاراً للبرميل، مع تحذيرات من إمكانية تجاوزها 150 دولاراً في حال استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز حتى منتصف آيار/ مايو المقبل، وفق تقديرات جيه بي مورغان.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ مجدداً بيان اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة بشأن اتفاقية أوبك+ في اجتماعها الخامس والستين، مشددةً على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.