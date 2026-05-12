الخامات العراقية تتصدر المشهد وسط ارتفاع أسعار النفط عالمياً

تصدرت الخامات العراقية قائمة الارتفاعات في الأسواق النفطية العالمية، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بصعود العقود الآجلة لمعظم الخامات العالمية والعربية، وسط استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

وبرز خام البصرة المتوسط بين الأعلى سعراً على مستوى الأسواق العالمية والعربية، مسجلاً 118.09 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 4.85%، فيما سجل خام البصرة الثقيل 115.99 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنسبة 4.94%، ليتقدما على عدد من الخامات الخليجية الرئيسية.

وعالمياً، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 98.84 دولاراً للبرميل بزيادة 0.79%، فيما بلغ خام برنت 104.80 دولارات للبرميل مرتفعاً بنسبة 0.57%.

وفي الأسواق الخليجية، صعد خام مربان الإماراتي إلى 103.60 دولارات للبرميل بزيادة 4.84%، بعد أن كان قد سجل 101.50 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 2.71%.

كما ارتفع الخام العربي الفائق الخفيف السعودي إلى 113.67 دولاراً للبرميل بزيادة 5.28%، فيما بلغ الخام العربي الخفيف 113.17 دولاراً مرتفعاً بنسبة 5.30%. أما خام الكويت التصديري فسجل 114.23 دولاراً للبرميل، رغم تراجعه بنسبة 5.18%.

وفي الإمارات، ارتفع خام "Upper Zakum" بنسبة 6.66% ليصل إلى 100.25 دولار للبرميل، كما صعد خام "الشاهين" القطري بالنسبة ذاتها، وسط موجة ارتفاع واسعة للخامات الخليجية.

في المقابل، تراجعت سلة أوبك إلى 107.66 دولارات للبرميل بانخفاض 4.10%، كما هبطت السلة الهندية إلى 102.52 دولاراً للبرميل بتراجع بلغ 8.85%.