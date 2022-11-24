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الخارجية الامريكية تضع العراق بين أسوأ الدول التي لا ينصح بزيارتها عام 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-24T06:09:56+0000
الخارجية الامريكية تضع العراق بين أسوأ الدول التي لا ينصح بزيارتها عام 2022

شفق نيوز/ صنف نظام استشارات السفر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، العراق وست دول عربية، من بين أسوأ 21 دولة في العالم "لا ينصح" بزيارتها خلال العام الحالي 2022، عازية سبب هذه المخاوف إلى "الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية".

وحسب تقرير لموقع World Population الأمريكي،  اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن أسوأ البلدان في العالم التي تزورها جاءت حسب نظام استشارات السفر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والتي تصنف ضمن الصنف الرابع والذي يتمثل بعبارة ( لا تسافر).

وجاءت أسوأ 21 دولة في العالم تزورها خلال العام الحالي 2022 من ضمنها العراق وستة دول عربية أخرى، وشملت تلك الدول:

(افغانستان وبيلاروسيا وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي وايران والعراق وليبيا ومالي والمكسيك وميانمار وكوريا الشمالية وفلسطين وروسيا والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واوكرانيا وفنزويلا واليمن).

وذكرت أن المخاوف التي أشارت للعراق بأنه من بين أسوأ 21 دولة في العالم تزورها خلال العام الحالي 2022، جاءت نتيجة الهجمات الإرهابية تشكل تهديدًا مستمرًا في العراق، حيث يمكن للمظاهرات والاحتجاجات السلمية أن تتحول إلى أعمال عنف دون سابق إنذار، وأن بعض المواطنين الأمريكيين معرضون أيضًا لخطر العنف أو الاختطاف.

 

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