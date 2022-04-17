الحوالات الخارجية من الدولار للبنك المركزي العراقي ترتفع لأكثر من 88%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار في مبيعات البنك المركزي العراقي لأكثر من 88%، يوم الأحد، على حساب المبيعات النقدية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 191 مليوناً و560 ألفاً و606 دولارات غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف ان اكثر من 88% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 171 مليوناً و210 آلاف و 606دولارات، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 20 مليوناً و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 28 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 138 شركة توسط و12 شركة صرافة.