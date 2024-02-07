الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي تقترب من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الاربعاء، لتصل الى 187 مليون دولار مقارنة بيوم الاثنين الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 203 ملايين و 721 الفا و6 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 187 مليونا و 551 الفا و6 دولارات مرتفعة بنسبة 91% ، عن المبيعات النقدية البالغة 16 مليونا و 170 ألف دولار.

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وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 87 شركة.