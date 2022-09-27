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الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي ترتفع لأكثر من 200 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-27T10:06:49+0000
الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي ترتفع لأكثر من 200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار للحوالات الخارجية في مزاد، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 242 مليونا و 854 الفا و995 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء للدولار من قبل المصارف التي ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ارتفعت من مجمل قيمة المبيعات لتصل الى 200 مليون و 104 آلاف و995 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 42 مليونا و750 الف دولار على شكل مشتريات نقدية من قبل المصارف.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 208 شركات توسط.

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