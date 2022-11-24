الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي ترتفع لأكثر من 100 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية، يوم الخميس، لأكثر من 100 مليون دولار أمريكي مع مشاركة 31 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 134 مليوناً و 335 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 102 مليون و35 ألف دولار، بعد أن كانت يوم أمس الأربعاء 84 مليون دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 32 مليوناً و300 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 19مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 84 شركة توسط.