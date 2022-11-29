الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي ترتفع لتتخطى 100 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار للحوالات الخارجية، يوم الثلاثاء، لتتجاوز 100 مليون دولار في مزاد اليوم بمشاركة 38 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 141 مليونا و 387 الفا و 995 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان 75% من المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 113 مليونا و387 الفا و 995 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 28 مليونا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 21 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 182 شركة توسط.