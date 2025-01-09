الحوالات الخارجية تشكل 94% من مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ أظهرت مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة، يوم الخميس، أن الحوالات الخارجية بلغت أكثر من 94% بمشاركة ثمانية مصارف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 286 مليوناً و341 ألفاً و575 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 269 مليوناً و991 ألفاً و575 دولاراً، بنسبة 94.5%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 16 مليوناً و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج سبعة مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 20 شركة.