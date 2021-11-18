الحوالات الخارجية تسجل أكثر من 160 مليون دولار في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، لتسجل أكثر من 160 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 4 % لتصل إلى 192 مليوناً، و 482 الفاً، و 446 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 200 مليون، و 535 الفا، و 642 دولاراً أمريكياً.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 164 مليوناً، و642 الفاً، و446 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 27 مليوناً و 840 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 11 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 142 شركة توسط.