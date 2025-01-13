الحوالات الخارجية تتجاوز 93% من مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية من الدولار، يوم الاثنين، في مبيعات البنك المركزي العراقي أكثر من 93% في مزاد العملة بمشاركة تسعة مصارف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 289 مليوناً و734 ألفاً و323 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 270 مليوناً و848 ألفاً و323 دولاراً، بنسبة 93.3%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 18 مليوناً و850 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج ثمانية مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 29 شركة.