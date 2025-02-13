الحوالات الخارجية تتجاوز 91% من مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ تجاوزت الحوالات الخارجية من مبيعات الدولار 91%، يوم الخميس، من مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 296 مليوناً و9 آلاف و7 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 273 مليوناً و659 ألفاً و7 دولارات، بنسبة 91.94%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 22 مليوناً و350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج سبعة مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 24 شركة.