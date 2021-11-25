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الحوالات الخارجية العراقية تتجاوز 165 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-25T11:28:55+0000
الحوالات الخارجية العراقية تتجاوز 165 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، لتسجل اكثر من 165 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته لتصل إلى 193 مليوناً، و551 الفاً و357 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 204 ملايين و730 الفا و417 دولاراً أمريكياً.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 166 مليوناً و31 الفاً و357 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 27 مليوناً و520 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 131 شركة توسط.

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