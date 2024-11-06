الحماية الاجتماعية في العراق.. مليون و600 ألف أسرة بانتظار التخصيص المالي لعام 2025

شفق نيوز/ أكدت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي، يوم الأربعاء، أنه لم يتم تخصيص أموال لشبكة الحماية الاجتماعية في قانون موازنة العام 2024.

وأوضحت الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن الموازنة شملت مليونين و150 ألف أسرة في شبكة الحماية الاجتماعية، فيما تم بحث حالة مليون و600 ألف أسرة إضافية تنتظر التخصيصات المالية اللازمة لشمولها في العام 2025.

وأضافت الموسوي أن هناك حاجة ماسة لشمول العديد من الفئات، مثل كبار السن والأرامل والمطلقات، بشبكة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى ضمان تقديم الرواتب لهذه الفئات، وبالتالي تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأشارت الموسوي إلى أن الحكومة تعمل مع اللجنة المالية في مجلس النواب لضمان إدراج التخصيصات المالية المطلوبة في موازنة العام 2025، مع التأكيد على أهمية وضع سياسة لضمان عدم استغلال شبكة الحماية الاجتماعية في الحملات الانتخابية.