الحكومة توضح أسباب ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق العراقية

شفق نيوز / أوضحت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، أسباب ارتفاع الدقيق في الأسواق، وذلك بعد أن وصل سعر الكيس منه إلى ٤٢ ألف دينار اي ما يقارب 30 دولاراً امريكياً.

وقال المتحدث باسم وزارة زراعة حميد نايف، لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع أسعار الدقيق، ليس وليد اليوم، وليس له علاقة بالخطة الزراعية، لأن الخزين الاستراتيجي موجود منذ شهر تموز، و وزارة التجارة استكملت تسلم ثلاثة ملايين و530 ألف طن من الحنطة، بمعنى أن الحنطة متوفرة محلياً".

وأضاف أن "أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحنطة، هي الجفاف الذي حصل هذا العام، حيث أن كثيراً من الرعاة ليس لديهم أعلاف مما أجبر هؤلاء على شراء الحنطة واستخدامها علفا للحيوانات، ما أدى إلى رفع أسعار الحنطة وهذا أثر سلباً على مخزون الحنطة".

وفيما يخص الخطة الزراعية وكم نسبة الأراضي التي تزرع فيها حنطة هذا العام، أشار نايف، إلى أن "نسبة زراعة الحنطة تكون 90 بالمئة من الأراضي المزروعة في عموم البلاد في الري السطحي أي سوف يتم زراعة ثلاثة ملايين دونم على الآبار الارتوازية، وبالتالي تزرع ٤ مليون و ٩٠٠ ألف دونم هذا العام، وأن زيادة هذه النسبة سوف تحقق الأمن الغذائي للمواطن العراقي".