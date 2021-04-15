البدء بالخطوات الأولى لمشروع إطلاق القمر الصناعي العراقي

شفق نيوز/ وجّه وزير الاتصالات أركان الشيباني يوم الخميس بضرورة إعداد خارطة طريق خاصة لإنشاء مشروع القمر الصناعي العراقي والبدء بالخطوات الأولى للتنفيذ .

وذكرت مدير قسم الاتصالات الفضائية في الشركة سعاد خلف مجيد في بيان اليوم، بأن هناك تنسيقا كبيرا مع هيئة الاعلام والاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات وبمتابعة مستمرة من مدير عام الشركة اسامة جهاد الهماش لضمان حقوق العراق المدارية والترددية، والتواصل مع الجهات المعنية .

واضافت ان جهود ملاكات قسم الاتصالات الفضائية في الشركة متواصلة مع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص للوقوف على احتياجاتها من خدمات الأقمار الصناعية والعمل توفيرها بأقل الكلف ، وإعداد تقارير دورية عن نشاطات الشركات العالمية في تسويق خدمات الأقمار الصناعية والعمل على الاستفادة من أفضل العروض لتصنيع وإطلاق القمر الصناعي العراقي ، من خلال التواصل والتنسيق مع منظمات الفضاء العالمية وشركات تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية.