سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البدء بالخطوات الأولى لمشروع إطلاق القمر الصناعي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-15T10:26:24+0000
البدء بالخطوات الأولى لمشروع إطلاق القمر الصناعي العراقي

شفق نيوز/ وجّه وزير الاتصالات أركان الشيباني يوم الخميس بضرورة إعداد خارطة طريق خاصة لإنشاء مشروع القمر الصناعي العراقي والبدء بالخطوات الأولى للتنفيذ .

وذكرت مدير قسم الاتصالات الفضائية في الشركة سعاد خلف مجيد  في بيان اليوم، بأن هناك تنسيقا كبيرا مع هيئة الاعلام والاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات  وبمتابعة مستمرة من مدير عام الشركة اسامة جهاد الهماش لضمان حقوق العراق المدارية والترددية، والتواصل مع الجهات المعنية .

واضافت ان جهود ملاكات قسم الاتصالات الفضائية في الشركة متواصلة مع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص للوقوف على احتياجاتها من خدمات الأقمار الصناعية والعمل توفيرها بأقل الكلف ، وإعداد تقارير دورية عن نشاطات الشركات العالمية في تسويق خدمات الأقمار الصناعية والعمل على الاستفادة من أفضل العروض لتصنيع وإطلاق القمر الصناعي العراقي ، من خلال التواصل والتنسيق مع منظمات الفضاء العالمية وشركات تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية.

related

العراق يحيل تنفيذ مشروع معطل منذ 13 عاما الى شركة نوكيا

Date: 2020-09-04 15:19:01
العراق يحيل تنفيذ مشروع معطل منذ 13 عاما الى شركة نوكيا

قريبا .. العراق يُفعّلُ مشروع "بنك الموظفين" لكشف "مزدوجي الرواتب" والوهميين

Date: 2021-02-07 04:39:20
قريبا .. العراق يُفعّلُ مشروع "بنك الموظفين" لكشف "مزدوجي الرواتب" والوهميين

توقيع اتفاقية بين العراق والأردن للربط الدولي بمجال الكهرباء

Date: 2019-08-07 15:19:14
توقيع اتفاقية بين العراق والأردن للربط الدولي بمجال الكهرباء

متظاهرون يغلقون مصفيين و موقعا نفطيا جنوبي العراق

Date: 2019-12-23 10:39:11
متظاهرون يغلقون مصفيين و موقعا نفطيا جنوبي العراق

قضية غرق الباخرة "بهبهان" تتفاعل .. وطهران تطالب بغداد بتقرير رسمي

Date: 2020-06-05 16:34:26
قضية غرق الباخرة "بهبهان" تتفاعل .. وطهران تطالب بغداد بتقرير رسمي

السعودية توافق على مذكرة تفاهم للتعاون مع العراق بهذا المجال

Date: 2020-08-19 04:35:05
السعودية توافق على مذكرة تفاهم للتعاون مع العراق بهذا المجال

حكومة الكاظمي تتجه إلى فتح أبواب الاستيراد لمواجهة غلاء الأسعار

Date: 2021-04-06 15:13:54
حكومة الكاظمي تتجه إلى فتح أبواب الاستيراد لمواجهة غلاء الأسعار

شركة صينية تفوز بعقد عمل بحقل نفطي في العراق

Date: 2020-03-23 10:41:12
شركة صينية تفوز بعقد عمل بحقل نفطي في العراق