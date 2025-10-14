الحكومة تطلق التعويضات المالية لفلاحي الشلب لعام 2023

شفق نيوز- بغداد

و افق مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على إطلاق التعويضات المالية لفلاحي الشلب لعام 2023.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس صوت خلال جلسته الاعتيادية الاسبوعية التي عقدت، اليوم، بالموافقة على إطلاق التعويضات المالية لفلاحي ومزارعي محصول الشلب في محافظات (الديوانية، والمثنى، والنجف الأشرف) لعام 2023".

من جانبه، قال وزير الزراعة عباس جبر المالكي، في بيان ورد للوكالة أيضاً، إن "الحكومة وافقت على صرف نسبة 50% من حصة الأرباح للموظفين المشمولين للسنوات 2020 إلى 2024"، مبيناً أن "هذه الحصة جاءت من أرباح الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور".